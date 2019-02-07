Скачать
Четверг, 07.02.2019
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Порошенко принял двух епископов Украинской православной церкви в США
Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Литва передаст Украине боеприпасы на 255 тысяч евро
Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс
Официально: Михайлюк - игрок Детройт Пистонс
Ученые подтвердили умение пчел считать
Ученые подтвердили умение пчел считать

СМИ: Франция готова блокировать "Северный поток-2"

СМИ: Франция готова блокировать &quot;Северный поток-2&quot;
09:10 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира: Власти Франция приняли решение помешать реализации "Северного потока-2" из-за угрозы газовой зависимости.

Франция поддерживает изменение законодательства ЕС, которое усложнит строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на французские правительственные круги.

Париж планирует поддержать просмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС, запланированного на эту пятницу, говорится в материале.

"Мы не хотим увеличивать нашу зависимость от России и тем самым вредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия", - сказали в Париже.

Еврокомиссия стремится получить согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами.

Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

"До сих пор немцы считали Нидерланды, Бельгию, Австрию, Грецию и Кипр своими союзниками. Но этого недостаточно. Без Парижа федеральному правительству будет трудно проголосовать так, чтобы обеспечить его волю", - говорится в материале.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, ЕС, Франция, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Киев будет вести политику либерализации визового режима с Лондоном
02 Украинская певица Даша Астафьева удивляет своих поклонников
03 Китайский Новый год 2019: что следует знать о традициях праздника
04 К решению Совета ЕС о продлении санкций РФ присоединились 4 страны
05 Барселона - Реал 1:1 события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Аваков об отстранении Супрун: Абсурдное решение
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
Болтон рассказал о встрече с Климкиным
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
Рецепт дня: жульен в хлебе
Рецепт дня: жульен в хлебе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь