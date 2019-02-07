В Турции обрушился жилой многоэтажный дом, есть жертвы (Видео)

В результате обвала здания в Стамбуле погибли 3 человека, 12 получили ранения, также эвакуировали жителей семи близлежащих зданий, одно из них под угрозой обвала. На месте продолжается спасательная операция, сообщает телеканал Ulusal. "Вследствие обвала 8-этажного дома погибли 3 человека и 12 были ранены. Жители 7 зданий рядом эвакуированы. Существует реальная угроза обрушения одной из соседних зданий", - отметил глава Стамбульского региона Али Йерликайа. Чиновник рассказал, что общее состояние 9 раненых, которые до сих пор находятся в больницах, удовлетворительное, трое раненых находятся в реанимации. На месте продолжается спасательная операция. Турецкие СМИ со ссылкой на жителей района, где произошел обвал, сообщили, что здание планировалось снести. Совет по вопросам радио и телевидения (RTÜK) сообщил о запрете суда на публикацию фото с изображением обрушившегося здания.