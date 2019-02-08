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Соучастник отравления Скрипаля связан с еще одним убийством

Соучастник отравления Скрипаля связан с еще одним убийством
07:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Стало известно, кто стал первой жертвой российского "Новичка" четыре года назад.

Третий участник покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, которого СМИ называют Сергеем Федотовым, связан с другим отравлением ядом «Новичок» весной 2015 года.

Об этом говорится в совместном расследовании издания The Insider и группы Bellingcat.

Уточняется, что речь идет об отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

The Insider и Bellingcat выяснили, что Федотов посещал Болгарию в те дни, когда там был отравлен Гебрев. Экспертиза установила что при покушении использовалось вещество класса «Новичок».

В деле об отравлении Скрипалей обнаружился третий фигурант

По данным расследователей, Федотов получил свое агентурное имя в 2010 году. В то же самое время свои имена получили подозреваемые Великобританией в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи сообщают, что Федотов активно путешествовал по Европе и Средней Азии.

После отравления Гебрева выдвигались две возможные варианты причины. Первая - это поставки оружия в Украину. К тому времени он экспортировал специализированную оборонительную технику в нашу страну. Второй вариант: возможная заинтересованность со стороны России во влиянии на деятельность контролируемого Гебревым завода по производству оружия. Это предприятие стратегического уровня, как для Болгарии, так и НАТО в целом.

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Великобритания, Новичок, Гру, Сергей Скрипаль, Отравление Скрипалей, Дело Скрипалей.
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