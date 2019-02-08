Греция сегодня должна одобрить вступление Северной Македонии в НАТО

Новости мира: Парламент Греции рассмотрит протокол о вступлении Македонии в НАТО.

Парламент Греции 8 февраля планирует провести голосование по ратификации протокола о вступлении соседней Македонии в Североатлантический альянс.

Об этом пишет Ekathimerini.

Ожидается, что голосование состоится вечером. Также предполагается, что законодатели ратифицируют документ.

В случае ратификации вступят в силу изменения в конституцию Македонии и страна официально начнет называться Республика Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО в среду, 6 февраля, подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.