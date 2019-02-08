Скачать
Пятница, 08.02.2019
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое ранены
Продукты и тарифы: что в Украине подорожало больше всего
Продукты и тарифы: что в Украине подорожало больше всего
Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту
Завтра Шахтер начнет готовиться к Айнтрахту
Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь
Евровидение-2019: группа Bahroma раскрыла свой козырь

В Финляндии рассказали, что приносит выплата базового дохода гражданам

В Финляндии рассказали, что приносит выплата базового дохода гражданам
17:53 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Финляндия подвела первые итоги эксперимента по выплате базового дохода.

Правительство Финляндии объявило в пятницу первые результаты своего эксперимента по предоставлению гражданам базового дохода - безусловной выплаты, заменившей пособие по безработице.

Об этом пишет Reuters.

Во время эксперимента, который завершился месяц назад, 2 тыс. избранных вслепую безработных финнов стали первыми европейцами, которые в течение двух лет получали гарантированный ежемесячный базовый доход в 560 евро, независимо от того, нашли они работу или нет.

"Влияние на занятость, похоже, было незначительным, судя по первому году испытаний", - сказал министр здравоохранения и социальных дел Финляндии Пиркко Маттила.

Финляндия исследует альтернативы для обновления своей модели социального обеспечения - огромная задача, которая, как ожидается, будет выполнена уже после парламентских выборов в апреле.

Правительство изучало, как будет работать гарантирования выплат тем, кто не может или не желает работать, одновременно с попыткой привлечь их к низкооплачиваемой или временной работе без риска потерять льготы.

Хотя влияние на безработицу было минимальным, участники эксперимента сообщили, что они стали счастливее и здоровее, чем контрольная группа.

Упавший с лестницы в Финляндии посол отправлен на лечение в Украину

"Получатели базового дохода тестовой группы сообщили о лучшем благополучии во всех смыслах, по сравнению с группой сравнения", - сказал главный исследователь Олли Кангас.

В прошлом году правительство ввело ограничения по выплатам безработным, которых не принял работодатель или которые отказались от предлагаемой работы, получая помощь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безработица, Финляндия, Базовый доход, Пиркко Маттила.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
02 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
03 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
04 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Всемирный банк обозначил приоритетные направления для реформ в Украине
Всемирный банк обозначил приоритеты для реформ в Украине
Уничтожить ПРО в Румынии: Россия выдвинула требования к США по ДРСМД
Россия выдвинула требования к США по ДРСМД
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
Хайди Клум поразила леопардовым total look яркого цвета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь