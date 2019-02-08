В Финляндии рассказали, что приносит выплата базового дохода гражданам

Новости мира: Финляндия подвела первые итоги эксперимента по выплате базового дохода.

Правительство Финляндии объявило в пятницу первые результаты своего эксперимента по предоставлению гражданам базового дохода - безусловной выплаты, заменившей пособие по безработице.

Об этом пишет Reuters.

Во время эксперимента, который завершился месяц назад, 2 тыс. избранных вслепую безработных финнов стали первыми европейцами, которые в течение двух лет получали гарантированный ежемесячный базовый доход в 560 евро, независимо от того, нашли они работу или нет.

"Влияние на занятость, похоже, было незначительным, судя по первому году испытаний", - сказал министр здравоохранения и социальных дел Финляндии Пиркко Маттила.

Финляндия исследует альтернативы для обновления своей модели социального обеспечения - огромная задача, которая, как ожидается, будет выполнена уже после парламентских выборов в апреле.

Правительство изучало, как будет работать гарантирования выплат тем, кто не может или не желает работать, одновременно с попыткой привлечь их к низкооплачиваемой или временной работе без риска потерять льготы.

Хотя влияние на безработицу было минимальным, участники эксперимента сообщили, что они стали счастливее и здоровее, чем контрольная группа.

"Получатели базового дохода тестовой группы сообщили о лучшем благополучии во всех смыслах, по сравнению с группой сравнения", - сказал главный исследователь Олли Кангас.

В прошлом году правительство ввело ограничения по выплатам безработным, которых не принял работодатель или которые отказались от предлагаемой работы, получая помощь.