Забастовка в Бельгии: Крупнейшая авиакомпания отменила все рейсы на 13 февраля

Новости мира: Крупнейшая авиакомпания Бельгии отменила все рейсы 13 февраля.

Крупнейшая авиакомпания Бельгии Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов на среду, 13 февраля, в связи общенациональной забастовкой в стране.

Решение авиакомпании затронет около 222 рейсов и 16 000 пассажиров, сообщает Европравда со ссылкой на DW.

Авиакомпания заявила, что пассажирам выплатят компенсацию за отмененные рейсы, если для них не будут найдены альтернативные варианты путешествия.

Профсоюзы требуют повышения заработной платы, увеличения времени отдыха и повышения пенсий.

Ожидается, что забастовка затронет большую часть общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта. Поскольку авиадиспетчеры настроены присоединиться к протесту, вполне вероятно, что воздушное пространство Бельгии будет закрыто в течение дня.

Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель призвал представителей профсоюзов вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение с представителями правительства и работодателей. Отметим, что в среду в Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО.