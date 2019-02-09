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"Желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале

&quot;Желтые жилеты&quot; устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале
10:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Свыше 100 работников немецких кинотеатров устроили митинг перед Берлинале Паласт, где проходит Берлинский международный кинофестиваль, требуя повышения зарплаты

Работники немецких кинотеатров устроили митинг перед Берлинале Паласт, главной фестивальной площадкой Берлинского международного кинофестиваля.

В пятницу вечером более 100 сотрудников крупнейшей в Германии киносети Cinemaxx, надев жёлтые жилеты и вооружившись свистками и баннерами, выстроились на главной улице, ведущей к Берлинале Паласт, требуя повышения заработной платы.

Как рассказали участники протестного движения, которые привлекают к себе внимание громкими свистками и выкриками, они прибыли из разных городов Германии - не только из Берлина, но также Киля, Майнца, Гамбурга, Дармштадта и других.

 

Из резолюции протестующих, следует, что они требуют "достойной оплаты труда в кинотеатрах", увеличения почасовой зарплаты с 9,19 евро до 12,63 евро.

"90% работников, которые продают билеты, попкорн, помогают посетителям с навигацией, открывают и закрывают кинозалы, заняты частично, и только 10% - на полную ставку. С 2015 года минимальная ставка почасовой заработной платы не пересматривалась. Хотя согласно данным федерального германского правительства, это должно произойти" - отмечается в документе.

Митингующие пояснили, что используют Берлинале как площадку для привлечения внимания к своей проблеме, поскольку фестивальные показы преимущественно проводятся именно в кинотеатрах Cinemaxx или CineStar, являющихся частью одной сети.

"Мы требуем, чтобы Берлинале-2019 провозгласил солидарность с митингующими и не освобождал от ответственности штрейкбрехеров. Но Берлинале хранит молчание", - отмечается в резолюции.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Он проводится с 1951 года. Его главный приз - "Золотой медведь".

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Киносмотр знаменит тем, что представляет преимущественно авторское и независимое кино, отражающее политическую и социальную повестку. 69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

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Митинг, Работники, Berlinale Palast, Берлинский международный кинофестиваль, Немецкие кинотеатры.
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