В Испании столкнулись два поезда, есть погибший и травмированные

Новости мира: В испанской провинции Каталония два пассажирских поезда столкнулись "лоб" в "лоб", погиб машинист поезда, еще 60 человек получили травмы.

В провинции Каталония (Испания) столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии один человек погиб и около 60 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило правительство Каталонии.

Как сообщается, столкновение произошло между Манресой и Кастельгали. После него один из поездов сошел с рельсов. Движение на участке заблокировано. На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.

В результате аварии погиб машинист поезда - 26-летняя женщина, шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, еще 15 человек получили ранения средней степени тяжести, у 37 легкие травмы. Всех пострадавших доставили в местные больницы. Причины аварии неизвестны.

Tren a Manresa, a punto de llegar descarrila pic.twitter.com/zXOfVHnMGI — SyPcul (@SyPcul) 8 февраля 2019 г.

На месте катастрофы работают спасатели, врачи и правоохранительные органы. О причинах аварии не сообщается.

Напомним, на месте рухнувшего жилого дома в Стамбуле спасатели обнаружили выжившую 5-летнюю девочку. Азра Хавва Текгез провела под завалами около 19 часов. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Ребенок с переломами рук и ног находится под пристальным наблюдением медиков.