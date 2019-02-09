На горнолыжном курорте Куршевель самолет при посадке вылетел в сугроб

Новости мира: Во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель при посадке небольшой самолет врезался в сугроб, четверо человек получили травмы.

На популярном горнолыжном городе Куршевель во французских Альпах небольшой самолет, на борту которого находились пять пассажиров, во время посадки врезался в сугроб.

Отмечается, что 537-метровая взлетно-посадочная полоса аэродрома Куршевеля, расположенная на склоне является одной из самых сложных для пилотов. Происшествие с самолетом, который произошел в пятницу, 8 февраля, утром, стал иллюстрацией этого факта.

Сообщается, что пилот при заходе на посадку не смог вовремя затормозить, в результате чего самолет врезался в сугроб в конце полосы. По предварительной информации, четверо из пяти человек на борту получили незначительные ранения. Пострадавших доставили в больницу Куршевеля.

Как отмечается, авиа инциденты на аэродроме Куршевеля не является редкостью. Так, в 2010 году произошло две аварии, одна из которых закончилась гибелью двух человек.

Напомним, во Франции на горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, погибли 2 человек, еще 22 пострадали. Возгорание произошло в доме, где проживали приблизительно 60 работников, среди них были иностранцы. Сообщается, что пожар охватил три здания горнолыжного курорта.