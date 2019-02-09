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Греция ратифицировала протокол о вступлении Македонии в НАТО

Греция ратифицировала протокол о вступлении Македонии в НАТО
14:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО.

Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщает Reuters, в соответствии с правилами НАТО, протокол о присоединении Македонии должно ратифицировать каждое государство-член Альянса.

"Процесс ратификации НАТО обычно занимает около года, и США заявили, что ожидают, что Северная Македония официально вступит в Альянс в 2020 году", - отмечает Reuters.

Как сообщалось ранее, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО в будущем.

До этого Афины и Скопье ратифицировали историческое соглашение о новом названии Македонии - Республика Северная Македония, которое поставило точку в 27-летнем споре, блокировавшем намерение Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.

8 января глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина может вступить в Альянс после Македонии.

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Греция, НАТО, Македония, Северная Македония.
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