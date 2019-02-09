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Бундесвер усиливает меры по защите от атак маленьких БПЛА

Бундесвер усиливает меры по защите от атак маленьких БПЛА
20:55 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: Немецкая армия усиливает меры борьбы с беспилотниками.

Бундесвер вооружается для более эффективной борьбы с опасными беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщает DW.

С этой целью армия приобрела пять стационарных и 30 мобильных систем для распознавания дронов весом до 25 кг и отражение их атак.

Небольшие беспилотники могут быть оснащены оружием или использоваться для перевозки ядовитых веществ, отмечают в немецком правительстве. "Благодаря новым технологиям и их доступности, нападения с помощью дронов становятся все более вероятными", отмечают в Берлине.

В настоящее время на вооружении Бундесвера находятся одно стационарное и два мобильных устройства для защиты от дронов, представляющих опасность для людей, объектов критической инфраструктуры, промышленных предприятий, а также транспортных или авиационных перевозок.

Полеты беспилотников на территории аэропортов, больниц, тюрем, госучреждений, а также над железнодорожными путями и большим скоплением людей в ФРГ запрещены. В 2018 году в Германии было зарегистрировано 158 случаев, когда дроны мешали регулярным воздушным перевозкам. Это примерно на 80% больше, чем в 2017 году.

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Германия, Бундесвер, БПЛА, Дроны.
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