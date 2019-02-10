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Столтенберг: НАТО не откажется от ядерного оружия, если РФ и Китай не сделают это

Столтенберг: НАТО не откажется от ядерного оружия, если РФ и Китай не сделают это
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если НАТО откажется от ядерного оружия, а РФ и Китай - нет, мир не станет более безопасным местом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не станет отказываться от ядерного оружия, если Россия и КНР не сделают этого.

"Целью НАТО является мир без ядерного оружия, но если мы откажемся от ядерного оружия, если Россия и Китай сохранят свой арсенал, мир не станет более безопасным местом", - приводит слова Й.Столтенберга пресс-служба НАТО в Twitter.

Ранее он заявил, что Североатлантический альянс заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и продолжит работать над этим.

По его словам, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, который не запрещает оружие, разрабатываемое и размещаемое такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран.

"Но это не оправдание для нарушения договора. Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров", - считает он.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля (ДРСМД). Он также отметил, что у России есть шесть месяцев для спасения ДРСМД. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, объявил, что в связи с нарушениями Россией условий ДРСМД США временно приостанавливают свое участие в договоре - на 60 дней.

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Все по теме:

Китай, НАТО, РФ, Йенс Столтенберг, Отказ от ядерного оружия, Безопасность в мире.
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