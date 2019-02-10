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В Италии состоялась самая крупная антиправительственная демонстрация за 4 года

В Италии состоялась самая крупная антиправительственная демонстрация за 4 года
13:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Риме 9 февраля около 200 тысяч человек вышли на массовую антиправительственную демонстрацию, выступая против пенсионной реформы, безусловного базового дохода.

В Риме в субботу прошла массовая антиправительственная демонстрация, около 200 тыс. участников которой выступили против пенсионной реформы, введения безусловного базового дохода и других мер правопопулистского правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В Риме в субботу, 9 февраля, прошла массовая антиправительственная демонстрация, к которой призвали итальянские профсоюзы. На площади Сан-Джованни в центре города собрались, по данным организаторов, около 200 тысяч человек. В акции приняли участие члены и сторонники различных профсоюзов и гражданских объединений, а также Демократической партии и других политических сил", - говорится в сообщении.

Демонстранты потребовали, в частности, мер по развитию экономики, создания новых рабочих мест и снижения налогового бремени. Профсоюзы также выступили против пенсионной реформы и введения безусловного базового дохода, который, по их мнению, лишит людей мотивации к трудоустройству.

Тринадцатая по счету акция "желтых жилетов" не обошлась без противостояния

Отмечается, что это самая крупная подобная демонстрация в Италии за последние четыре года. С марта 2018 года в стране правит коалиция из правой партии "Лига" и популистского "Движения "5 звезд". В последние три месяца 2018 года итальянская экономика сократилась из-за падения экспорта.

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Все по теме:

Италия, Протест, Рим, Пенсионная реформа, Безусловный базовый доход, Массовая антиправительственная демонстрация.
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