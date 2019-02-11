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Понедельник, 11.02.2019
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Исследователи: Последствия жесткого Brexit прочувствуют на себе 600 тыс. человек в мире

Исследователи: Последствия жесткого Brexit прочувствуют на себе 600 тыс. человек в мире
01:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: "Жесткий" Brexit грозит 100 тысячам рабочих мест в Германии.

Выход Великобритании из ЕС без соглашения нанесет огромный ущерб экономике Германии и поставит под угрозу до 100 тысяч рабочих в стране.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

Издание приводит результаты исследования, проведенного экономистами из Института экономических исследований Галле и Университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Особому риску в случае "жесткого" Brexit подвергнутся работники автомобильной промышленности Германии в регионах Вольфсбург и Нижняя Бавария, где расположены заводы BMW и Volkswagen.

Экономисты отмечают, что более 100 000 сотрудников прямо или косвенно почувствуют спад в торговле из-за "жесткого" Brexit. Они предполагают, что британский импорт из ЕС упадет на 25% после выхода без соглашения.

"Ни в одном другой государстве влияние на общую занятость не будет так велико, как в Германии, оно затронет около 100 000 человек", - сказал Оливер Холтемеллер, соавтор исследования.

Согласно исследованию, Франция является следующей страной, которая почувствует самые тяжелые последствия "жесткого" Brexit, там под угрозой окажутся 50 000 рабочих мест.

По оценкам исследования, более 600 000 человек во всем мире могут почувствовать последствия ухода Великобритании без заключения соглашения. Из них 179 000 рабочих мест находятся в ЕС, а 433 000 - за пределами блока.

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Все по теме:

Германия, ЕС, Франция, Великобритания, Brexit.
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