Побег века: в Ирландии шимпанзе сбежал из зоопарка (Видео)

Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев. Об этом сообщает The Guardian. Ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории, и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив палку к стене. Посетители смогли снять момент побега на видео. Представитель городской администрации подчеркнул, что один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени, но работники зоопарка были рядом и животное сразу же вернулось к сородичам.