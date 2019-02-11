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Понедельник, 11.02.2019

Побег века: в Ирландии шимпанзе сбежал из зоопарка (Видео)

Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев. Об этом сообщает The Guardian. Ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории, и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив палку к стене. Посетители смогли снять момент побега на видео. Представитель городской администрации подчеркнул, что один шимпанзе покинул вольер на короткий период времени, но работники зоопарка были рядом и животное сразу же вернулось к сородичам.
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Зоопарк, Белфаст, Шимпанзе, Вольер.
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