Германия оставит свои войска в Афганистане

Новости мира: Германия продлила мандат военной миссии в Афганистане.

Правительство Германии решило продлить еще на один год четыре зарубежные миссии бундесвера, в том числе миссию в Афганистане в рамках операции НАТО "Решительная поддержка".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Афганистане сейчас находятся около 1200 немецких солдат, верхняя граница установлена в 1300 военных. Это решение правительства еще должен одобрить немецкий Бундестаг, однако, учитывая голоса "большой коалиции" в парламенте, при утверждении проблем не будет.

Немецкие военные инструкторы тренируют афганские силы безопасности. Миссию в Афганистане было решено продлить, несмотря на намерение США вывести из этой страны около 14 000 своих военных.

Также было решено продолжить участие немецких военных в операции НАТО в Средиземном море Sea Guardian. Участие в ней принимают 180 военных ВМС Германии, находящихся на корабле снабжения "Бонн". Верхний предел количества немцев в миссии - 650.

Кроме того, правительство продолжило участие бундесвера в миротворческой миссии ООН в Судане (UNAMID) и в Южном Судане (UNMISS). Мандат всех четырех миссий правительство предлагает продлить до конца марта 2020 года.