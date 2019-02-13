"Новичок" в Болгарии: пострадавший ужинал с россиянами

Новости мира: Госпитализированный после отравления "Новичком" в 2015 году болгарский бизнесмен ужинал с россиянами и поляками.

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров раскрыл подробности отравления «Новичком» бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году, заявив, что пострадавший ужинал в одном из ресторанов с гражданами Польши и России, передает корреспондент.

По словам прокурора, правоохранители проводят проверку контактов Эмилиана Гебрева, в том числе и лиц, с которыми он ужинал накануне и в день отравления. Цацаров добавил, что пострадавший ужинал с «гражданами русского и польского происхождения».

По его слова, Парламентская комиссия требует проверить в том числе и все лицензии по международных следках по продаже вооружения фирмой Гебрева.

Сегодня, 13 феврая, Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб парламента Болгарии в закрытом режиме заслушала доклады о причастности агента ГРУ РФ Сергея Федотова к покушению средством «Новичок» на бизнесмена Эмилиана Гебрева и его сына Христо.

Эмилиан Гебрев — болгарский бизнесмен, владеющий компанией «Дунарит» и оружейного завода. Он заявлял, что был отравлен из-за интереса с российской стороны к его бизнесу.