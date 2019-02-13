Госсекретарь США предупредил Лаврова о новых санкциях

Новости мира: Состоялся телефонный разговор госсекретаря США с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил своего российского коллегу, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о решительной готовности ввести новый пакет санкций в связи с отравлением бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте Госдепа США по итогам телефонных переговоров Помпео и Лаврова 12 февраля.

«Госсекретарь Помпео вновь заявил о настроенности США привлечь Россию к ответственности из-за применения ею химического оружия в Солсбери с помощью санкций, как это предусмотрено законом о ликвидации химического и биологического оружия», - говорится в сообщении.

Майк Помпео напомнил Лаврову о позиции США касательно ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который утратит силу через 6 месяцев, если Россия не вернется к его выполнению.

В разговоре был затронут и «венесуэльский кризис», в частности обсуждались пути к установлению демократии в Венесуэле мирным путем.