Движение общественного транспорта Берлина может быть парализовано

Новости мира: Берлину в пятницу грозит транспортный коллапс.

В пятницу немецкая столица Берлин может погрузиться в настоящий транспортный хаос – обещают бастовать сотрудники службы общественного транспорта BVG.

О том, чтобы люди могли строить свои планы передвижения по 3-миллионному городу, транспортники предупредили заранее.

"Как нас уведомил (профсоюз) Verdi, в пятницу, 15 февраля, пройдет забастовка против BVG. К сожалению, наши пассажиры должны быть готовы к существенным ограничениям движения местного транспорта с утра пятницы и приблизительно до обеда", - говорится в уведомлении на сайте структуры.

Ожидается, что с 5.30 до 14.00 не выйдут на маршруты почти все поезда метро, а также трамваи и большинство автобусов, а после завершения акции также не исключены перебои в движении. Главными пострадавшими окажутся жители отдаленных районов, у которых нет собственных автомобилей. BVG обещает организовать хоть какие-то перевозки с помощью субподрядчиков.

Работодатели также добавляют, что согласны с тем, что в демократических обществах забастовки являются законным средством в достижении своих целей путем торга. Однако сожалеют, что профсоюз прибег к этому инструменту за счет пассажиров в момент, когда проходит первый раунд переговоров.

Профсоюз призвал к забастовке после двух с половиной часов переговоров с работодателями в понедельник. Он требует от BVG и дочерней компании Berlin Transport сокращения еженедельного рабочего времени с 39 до 36,5 часов при полной компенсации заработной платы. Профсоюз выступает и за дополнительный разовый взнос в размере 500 евро для его членов, а также за выплату рождественских бонусов в первый год работы.

Местная организация работодателей назвала эти требования неприемлемыми, особенно в том, что касается сокращения рабочих часов в неделю. По данным Verdi, расходы на персонал BVG в настоящее время составляют 570 млн евро в год, если требования будут приняты, это будет означать плюс 60 млн евро ежегодно. Для того, чтобы сделать рабочую неделю более короткой, компании потребуются не менее 500 новых сотрудников в дополнение к имеющимся в наличии 1350, что крайне проблематично в условиях дефицита кадров.

Переговоры между Verdi и работодателями по коллективному договору продолжатся 5 марта.