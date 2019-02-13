Между РФ и Молдовой разгорелся дипскандал: отозван посол

Новости мира: Молдова в связи с недопуском дипломатов к своим гражданам в РФ решила выслать посла Андрея Негуцу.

Молдова после вручения ноты российском послу приняла решение отозвать своего дипломата Андрея Негуцу из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, послу РФ в Молдове Олегу Васнецову была вручена нота протеста в связи с задержанием с предоставлением молдавской делегации доступа к гражданам республики гражданам в Москве 11 февраля. В частности, речь идет об освобожденных из тюрьмы Лилонеле Буруйане и Михае Крихане.

Издание МИДЕИ отмечает, что молдавская делегация в России не смогла своевременно получить доступ к гражданам Молдовы согласно международным нормам, изложенных в Венской конвенции о консульских взаимоотношениях. Молдавским дипломатам в РФ не сообщали информацию об выше упомянутых гражданах.

Российский посол в свою очередь заявлял, что граждане Молдовы находятся под покровительством одной неправительственной организации, а российское правительство не имеет отношение к этому процессу.

МИД Молдовы выступал с заявлением, что он оставляет за собой право обратиться в международные организации в связи со сложившейся ситуации.

Официально пока не сообщаются причины высылки молдавского дипломата из России.