Скачать
Среда, 13.02.2019
Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
Имущество заводов Коломойского арестовано по делу ПриватБанка
Имущество заводов Коломойского арестовано по делу ПриватБанка
Аякс - Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Аякс 0:1 Реал Мадрид: LIVE (2-й тайм)
День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека
День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека

Между РФ и Молдовой разгорелся дипскандал: отозван посол

Между РФ и Молдовой разгорелся дипскандал: отозван посол
22:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: Молдова в связи с недопуском дипломатов к своим гражданам в РФ решила выслать посла Андрея Негуцу.

Молдова после вручения ноты российском послу приняла решение отозвать своего дипломата Андрея Негуцу из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, послу РФ в Молдове Олегу Васнецову была вручена нота протеста в связи с задержанием с предоставлением молдавской делегации доступа к гражданам республики гражданам в Москве 11 февраля. В частности, речь идет об освобожденных из тюрьмы Лилонеле Буруйане и Михае Крихане.

Издание МИДЕИ отмечает, что молдавская делегация в России не смогла своевременно получить доступ к гражданам Молдовы согласно международным нормам, изложенных в Венской конвенции о консульских взаимоотношениях. Молдавским дипломатам в РФ не сообщали информацию об выше упомянутых гражданах.

Российский посол в свою очередь заявлял, что граждане Молдовы находятся под покровительством одной неправительственной организации, а российское правительство не имеет отношение к этому процессу.

МИД Молдовы выступал с заявлением, что он оставляет за собой право обратиться в международные организации в связи со сложившейся ситуации.

Официально пока не сообщаются причины высылки молдавского дипломата из России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Россия, РФ, Посол, Андрей Негуцу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Народные традиции и приметы на 13 февраля
02 В Украине впервые пройдет автоматическая индексация пенсий
03 Арктический воздух принесет похолодание: на смену снегопадам придут морозы
04 Масленица 2019: даты, история, традиции празднования
05 День святого Валентина 2019: поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Балуха принудительно этапировали в Симферополь
Балуха принудительно этапировали в Симферополь
Для владельцев &quot;евроблях&quot; запустили телефонную &quot;горячую линию&quot;
Для владельцев "евроблях" запустили "горячую линию"
Столтенберг рассказал, каким образом Россия укрепила НАТО
Столтенберг рассказал, каким образом Россия укрепила НАТО
День святого Валентина 2019: душевные валентинки для любимых
День святого Валентина 2019: душевные валентинки для любимых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь