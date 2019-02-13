Столтенберг рассказал, каким образом Россия укрепила НАТО

Новости мира: Столтенберг заявил, что РФ сама запустила наибольшее укрепление НАТО со времен "холодной войны".

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что нападение России на Украину и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) способствовало наибольшему укреплению коллективной обороны НАТО со времени завершения "холодной войны".

Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции после завершения первого дня заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

Он отметил, что главное внимание Альянса сосредотачивается на усилиях по сохранению действия ракетного договора.

"Мы продолжаем поиски наилучшего решения, которое заключается в контроле над вооружениями, сохранении и спасении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, но единственный способ это сделать - чтобы Россия вернулась к выполнению (договора). Все еще существует окно возможностей", - заявил Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО анализируют и готовятся к последствиям, когда ракетный договор прекратит действие, но также пытаются спасти его.

"Если мы не достигнем в этом успеха, а это зависит от России, и мы узнаем об этом только после шестимесячного периода (выхода США из договора - ред.), тогда, конечно, мы должны будем ответить", - добавил генеральный секретарь НАТО.

"Мы не будем спешить, мы будем взвешенными, потому что мы хотим избежать новой гонки вооружений. В то же время, мы должны понять, что новые российские ракеты не являются единичным случаем. Они являются частью более широкой картины, ведь мы видели, как Россия на протяжении длительного времени вкладывала значительные средства в свои современные военные способности, в том числе в ядерные. Они объявили о многих новых системах ядерного вооружения и применяли силу против соседа - в Украине", - подчеркнул Столтенберг.

"Все это способствовало наибольшему укреплению коллективной обороны НАТО в течение десятков лет со времени завершения "холодной войны", - добавил он.

В частности, в НАТО усилили Силы реагирования, разместили передовые боевые группы на восточном фланге альянса, а также начали увеличивать расходы на оборону. Кроме того, он отметил, что Альянс призывает Россию вернуться к соблюдению положений ракетного договора, но не сообщил четко о том, какими будут действия НАТО после прекращения действия этого договора.

"Существуют разные опции, широкий спектр различных возможностей для НАТО отреагировать, но мы не хотим повторять то, что делает Россия (размещать ядерные ракеты - ред.)", - заявил он.

Столтенберг объяснил, что НАТО не будет прибегать к аналогичным шагам: если Россия будет размещать ракету, то Альянс так не будет делать.

"Мы должны позаботиться, что иметь надежную и эффективную оборону и сдерживание", - сказал он.