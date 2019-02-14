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В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права

В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
05:51 Сегодня Телеграф www.pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости мира: ЕС согласовал законопроект об авторском праве в интернете.

Согласно реформе авторского права в ЕС, СМИ, в частности, положено вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или соцсетями, например Google или Facebook. Об этом пишет DW.

Представители Совета ЕС, Еврокомиссии, а также Европарламента в среду, 13 февраля, достигли соглашения по реформе авторского права в Евросоюзе. В частности, реформа предполагает, что СМИ должны получать вознаграждение, если их материалы повторно использовались агрегаторами или социальными сетями, например Google или Facebook.

Кроме того, вознаграждение должны будут получать и владельцы прав или создатели контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Эта статья реформы затронет в первую очередь YouTube. Европарламентарий от немецкого Христианско-демократического союза Аксель Фосс приветствовал соглашение о реформе.

"Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в Интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века", - считает Фосс. С ним несогласна депутат Европарламента от "Пиратской партии" Юлия Реда.

"Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей", - уверена Реда. Реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года.

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Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии. Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. В июле Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов. Для вступления в силу решение, принятое в среду, должно быть еще одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом.

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ЕС, Интернет, Евросоюз, Соглашение, Реформа, Авторское право.
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