В Северной Македонии перевернулся автобус: погибли 13 человек, десятки раненых

Новости мира: По меньшей мере 13 человек погибли и более 30 получили ранения, когда пассажирский автобус перевернулся на шоссе в Северной Македонии.

По меньшей мере 13 человек погибли и более 30 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса, перевернувшегося на шоссе в Северной Македонии.

Всего в автобусе находились около 50 человек, сообщает Straits Times.

Как уточнил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, количество погибших может увеличиться, потому что "есть люди в критическом состоянии и те, которых сейчас оперируют после аварии".

"Число погибших может увеличиться, потому что есть люди, находящиеся на операции и в критическом состоянии после аварии", - заявил министр здравоохранения.

По данным местных СМИ, среди пострадавших - пятеро с тяжелыми ранениями, в том числе и беременная женщина.

Напомним, в Стамбуле разбился военный вертолет, в результате чего четыре человека получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.