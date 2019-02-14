ЕС поменял Kiev на Kyiv в электронных адресах сотрудников

Новости мира: Евросоюз поменял написание названия украинской столицы Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников после запуска кампании #CorrectUA МИД Украины.

Пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик на своей странице в Facebook сообщил, что Европейский Союз поменял написание названия украинской столицы Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников.

Сообщается, что международный лондонский аэропорт Лутон также будет использовать название Kyiv при указании столицы Украины.

Напомним, в октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало проведение онлайн-кампании #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Для распространения нового названия в рамках кампании Министерство иностранных дел Украины ежедневно намерено на своих страницах в Facebook и Twitter публиковать посты, которые будут содержать случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а в настоящее время мэр Киева Виталий Кличко оконфузился во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Во время круглого стола на тему "Смарт сити" Виталий, рассказывая по-английски о том, как столица Украины меняется к лучшему и внедряет новые технологии, попытался выговорить слово "диджитализация" (digitalization). Получилось это у Кличко-старшего лишь с четвертой попытки.