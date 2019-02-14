Скачать
Четверг, 14.02.2019
Суд востановил Супрун в должности
Суд востановил Супрун в должности
Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата
Выборы 2019: в президентской гонке лидируют три кандидата
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене
Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене

ЕС поменял Kiev на Kyiv в электронных адресах сотрудников

ЕС поменял Kiev на Kyiv в электронных адресах сотрудников
13:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости мира: Евросоюз поменял написание названия украинской столицы Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников после запуска кампании #CorrectUA МИД Украины.

Пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик на своей странице в Facebook сообщил, что Европейский Союз поменял написание названия украинской столицы Kiev на Kyiv в электронных адресах своих сотрудников.

Сообщается, что международный лондонский аэропорт Лутон также будет использовать название Kyiv при указании столицы Украины.

Напомним, в октябре 2018 МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало проведение онлайн-кампании #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Для распространения нового названия в рамках кампании Министерство иностранных дел Украины ежедневно намерено на своих страницах в Facebook и Twitter публиковать посты, которые будут содержать случаи некорректного употребления названия Киев как Kiev ведущими иностранными СМИ, такими как The New York Times, BBC, Reuters и другие.

Напомним, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а в настоящее время мэр Киева Виталий Кличко оконфузился во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Во время круглого стола на тему "Смарт сити" Виталий, рассказывая по-английски о том, как столица Украины меняется к лучшему и внедряет новые технологии, попытался выговорить слово "диджитализация" (digitalization). Получилось это у Кличко-старшего лишь с четвертой попытки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ЕС, Название, Kyiv, Запуск кампании #CorrectUA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
05 Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Энергоатом&quot; и &quot;Турбоатом&quot; подпишут контракт на полмиллиарда
"Энергоатом" и "Турбоатом" подпишут контракт на полмиллиарда
В Днепропетровской области танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Танкисты и разведчики провели боевые стрельбы: фото
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
Прививки для взрослых: Как защитить свой организм от болезней
В сети появилось архивное фото принцессы Дианы с сыновьями
В сети появилось архивное фото принцессы Дианы с сыновьями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь