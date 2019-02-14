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Премьера Албании в парламенте обрызгали со шприца (Видео)

Премьера Албании в парламенте обрызгали со шприца (Видео)
15:18 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира: Оппозиционеры в парламенте Албании обрызгали премьер-министра из шприца чернилами.

Парламент Албании в четверг рассматривал вопрос ратификации протокола о присоединении соседней Северной Македонии к НАТО, но прервал заседание после того, как оппозиционный депутат брызнул чернилами в лицо премьер-министра Эди Рамы.

Об этом сообщает издание Telegraf.

Во время сессии оппозиционеры активно критиковали албанское правительство за коррупцию, когда один из депутатов не сдержался. На видео с заседания, которое опубликовал в Facebook сам премьер, видно, как депутат от Демократической партии Эди Палока приблизился к премьеру и брызнул ему в лицо чернилами из шприца. Другие депутаты в тот момент пытались помешать нападавшему.

После инцидента спикер парламента прервал заседание. Начато расследование, чтобы выявить, содержала ли жидкость в шприце какие-либо опасные химические вещества.

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Депутата Палока отстранили от работы в парламенте на 10 дней.

Вскоре депутаты продолжили работу и одобрили протокол о вступлении Македонии в НАТО единогласно.

Албанский премьер Эди Рама не первый страдает от "гнева оппозиции". В декабре прошлого года в парламенте его забросали яйцами.

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НАТО, Албания, Эди Рама, Парламент Албании, Северная Македония.
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