Скачать
Четверг, 14.02.2019
ЕС и ПРООН начинают реформирование работы Верховной Рады
ЕС и ПРООН начинают реформирование работы Верховной Рады
Глава МИД в Варшаве поднимал вопрос киберугрозы со стороны РФ
Глава МИД в Варшаве поднимал вопрос киберугрозы со стороны РФ
Шахтер 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Шахтер 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019
Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019

Жители Литвы 12 мая сократят количество депутатов и выберут президента

Жители Литвы 12 мая сократят количество депутатов и выберут президента
22:34 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В Литве проведут референдум о сокращении количества депутатов.

В Литве 12 мая состоится референдум об уменьшении количества депутатов парламента со 141 до 121. В этот же день будут проходить президентские выборы.

Об этом сообщает Delfi.

За проведение такого референдума в четверг проголосовали 58 парламентариев, против было 42, два члена сейма воздержались.

Постановление о проведении референдума было принято в порядке особой срочности, это означает, что в четверг проект был и внесен и принят. Этот референдум инициировали почти 40 членов фракции "крестьян".

Не поддержали идею референдума представители оппозиции. Они обвиняли "аграриев" в том, что они стремятся с помощью этой инициативы повысить явку во втором туре выборов президента, чтобы обеспечить более высокую поддержку своему кандидату - премьеру Саулюсу Сквернялису.

Оппозиция аргументировала, что, если исходить из международной практики, то число парламентариев в Литве оптимально.

Ранее "аграрии" предлагали поправки о сокращении числа депутатов до 111, но эта инициатива не нашла поддержки в Сейме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литва, Референдум, Парламент Литвы, Депутаты Литвы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
05 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Турбоатом&quot; и &quot;Энергоатомом&quot; подписали знаковый контракт на 500 млн
"Турбоатом" и "Энергоатомом" подписали контракт
Уильям Барр официально стал главой Минюста США
Уильям Барр официально стал главой Минюста США
Конгресс США готовит $25 млн для Украины в программах Госдепа
США готовят для Украины дополнительно $25 млн
Сретение Господне 2019: история праздника, традиции
Сретение Господне 2019: история праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь