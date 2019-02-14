Жители Литвы 12 мая сократят количество депутатов и выберут президента

Новости мира: В Литве проведут референдум о сокращении количества депутатов.

В Литве 12 мая состоится референдум об уменьшении количества депутатов парламента со 141 до 121. В этот же день будут проходить президентские выборы.

Об этом сообщает Delfi.

За проведение такого референдума в четверг проголосовали 58 парламентариев, против было 42, два члена сейма воздержались.

Постановление о проведении референдума было принято в порядке особой срочности, это означает, что в четверг проект был и внесен и принят. Этот референдум инициировали почти 40 членов фракции "крестьян".

Не поддержали идею референдума представители оппозиции. Они обвиняли "аграриев" в том, что они стремятся с помощью этой инициативы повысить явку во втором туре выборов президента, чтобы обеспечить более высокую поддержку своему кандидату - премьеру Саулюсу Сквернялису.

Оппозиция аргументировала, что, если исходить из международной практики, то число парламентариев в Литве оптимально.

Ранее "аграрии" предлагали поправки о сокращении числа депутатов до 111, но эта инициатива не нашла поддержки в Сейме.