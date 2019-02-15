В Европе уже почти пол года падают продажи автомобилей

Новости мира: Продажи автомобилей в Европе снижаются 5-й месяц подряд в связи с грядущим новым стандартом.

Продажи автомобилей в Европе - 27 стран ЕС (без Мальты), Исландия, Норвегия и Швейцария - по итогам января 2019 года уменьшились пятый месяц подряд - на 4,6%, до 1,226 млн, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Спад на европейском рынке автомобилей начался осенью из-за нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP), который вступил в силу 1 сентября.

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце составило 1,11 млн против 1,17 млн годом ранее, свидетельствуют данные ACEA.

Самые значительные темпы снижения в январе наблюдались в Нидерландах (на 18,8%) и Чехии (на 17%).

Среди крупнейших авторынков ЕС январские продажи упали в Германии - на 1,4%, до 265,7 тыс., в Италии - на 7,5%, до 164,9 тыс., в Великобритании - на 1,6%, до 161 тыс., во Франции - на 1,1%, до 155 тыс., в Испании - на 8%, до 93,5 тыс.

В прошлом месяце продажи автомобилей выросли в Дании - на 7%, в Греции - на 3,7%, в Венгрии - на 9,2%, а также в ряде других стран ЕС. Самый значительный подъем (49%) зафиксирован в Литве.

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок в январе оставалась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС сократились опережающими рынок темпами, на 6,5% относительно того же месяце 2018 года - до 288,3 тыс. автомобилей. Доля рынка уменьшилась с 24,6% до 24,1%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen упало на 3,8%, Skoda - на 5,1%, а Seat - выросло на 7,6%. Тем временем премиальные марки группы существенно отставали от масс-маркета: продажи Audi сократились на 17,3%, Porsche - на 49,7%.

Доля французской PSA Group на европейском рынке увеличилась с 16,6% до 17,1%. Совокупные продажи всех брендов PSA в прошедшем месяце составили 204 тыс. автомобилей (-1,9%), собственно марки Peugeot - снизились на 2,1%, Opel/Vauxhall - на 5,8%, а объемы реализации Citroen увеличились - на 3,3%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, сократил продажи в ЕС в январе на 0,7%, до 115,8 тыс. машин. Доля компании на рынке региона при этом повысилась с 9,3% до 9,7%. Продажи бренда Renault упали на 7,8%, Dacia - выросли на 12,4%. При этом в Европе было продано свыше 375 автомобилей Lada - на 0,8% больше, чем годом ранее.

Число регистраций новых автомобилей итало-американской FCA Group сократилось на 14,9%, в том числе спрос на марку Fiat упал на 19,6%, а популярность Jeep выросласнизилась на 1,9%.

Ford сократил продажи в ЕС в январе на 6,5%.

Число новых зарегистрированных автомобилей германского концерна BMW снизилось на 2,7%, Daimler - на 1,3%.

Реализация автомобилей японской Toyota на европейском рынке упала на 5,4%, тогда как Nissan и Honda ухудшили показатели еще более быстрыми темпами - на 26,1% и 14% соответственно.