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В Словении депутат подал в отставку после кражи сэндвича

В Словении депутат подал в отставку после кражи сэндвича
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Депутат парламента Словении Дарий Крайчич подал в отставку после того, как не заплатив взял сэндвич в супермаркете из-за того что его игнорировали.

В Словении депутат парламента Дарий Крайчич подал в отставку после того, как стало известно о "краже" сэндвича из одного из магазинов в Любляне. Как объяснил сам депутат из правящей партии "Список Марьяна Шареца" в супермаркете его игнорировали и он решил проверить систему безопасности. Он взял сэндвич и ушел из магазина, не заплатив за него.

Депутат объяснил, что несмотря на наличие большого количества камер наблюдения, кражу не заметили. Крайчич рассказал, что потом вернулся и заплатил за бутерброд. Свои действия депутат назвал неудачным экспериментом и извинился.

В последствии, о своей "проверке" он рассказал коллегам на заседании комитета сельского хозяйства. все они посмеялись над историей. Однако, в четверг, 14 февраля,  глава фракции "Список Марьяна Шареца" Бран Голубович осудил действия Крайчича как неприемлемые.

В связи с этим, депутат взял на себя ответственность за этот случай и подал в отставку по собственному желанию согласно с этическими стандартами "Списка Марьяна Шареца".

Напомним, у пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко  в столичном метро у него украли бутерброды. Пост вызвал целую волну ободряющих комментариев. Корреспонденты также рассказывают разные случаи других неожиданных краж в метрополитене.

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Все по теме:

Отставка, Словения, Сэндвич, Депутат, Супермаркет, Бутерброд, Дарий Крайчич.
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