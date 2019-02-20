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Microsoft заявила о кибератаках РФ на европейские организации

Microsoft заявила о кибератаках РФ на европейские организации
10:45 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Microsoft сообщила об атаках хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе.

Американская компания Microsoft зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией.

"Недавно Microsoft зафиксировала атаки, целью которых стали сотрудники Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла", - говорится в сообщении Microsoft, размещенном в среду на ее сайте.

Согласно данным Microsoft, атаки коснулись 104 пользовательских аккаунтов сотрудников представительств этих организаций в Бельгии, Франции, ФРГ, Польше, Румынии и Сербии. Они произошли в период с сентября по декабрь 2018 года.

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"Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium", - отмечается в нем. Западные СМИ отмечают, что Strontium считается одним из названий хакерской группировки Fancy Bear, которую западные страны связывают с российскими властями.

Microsoft отмечает, что быстро уведомила эти организации, когда обнаружила следы хакерских атак.

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Европа, Microsoft, Хакеры, Кибератаки, Fancy Bear.
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