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Евросоюз поменял визовые правила: что изменится

Евросоюз поменял визовые правила: что изменится
14:33 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: В ЕС приняли изменения в визовый кодекс, консульский сбор возрастет до 80 евро.

Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете Евросоюза об изменениях визового кодекса.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"ЕС обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить имеющиеся инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям в визовый кодекс, заявления для получения визы можно будет подавать в срок от шести месяцев (вместо сегодняшних трех) до 15 дней перед поездкой.

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Появится также возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме.

Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для высококлассных спортсменов и известных артистов, гастролирующих в ЕС.

Люди, путешествующие в ЕС часто, смогут рассчитывать на многократные визы.

Общий визовый сбор возрастет с 60 до 80 евро. Кроме того, появится механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года. Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменениям в марте прошлого года.

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ЕС, Европарламент, Виза, Консульский сбор.
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