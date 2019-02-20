Нескольким чиновникам РФ могут запретить въезд в Эстонию

Новости мира: К данной инициативе присоединились депутаты Хенн Пыллуаас (EKRE) и Март Нутть (Isamaa).

Парламент Эстонии обратится к правительству с предложением запретить въезд российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим высокопоставленным лицам, которые поощряют и активно поддерживают агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает ERR.

"В среду, 20 февраля, депутаты Рийгикогу одобрили подготовленную депутатом от Свободной партии Андресом Херкелем инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против Алексея Пушкова, Владимира Кулишова, Сергея Станкевича и Василия Пискарева", - говорится в сообщении.

К данной инициативе присоединились депутаты Хенн Пыллуаас (EKRE) и Март Нутть (Isamaa).

За то, чтобы правительство занялось введением санкций (или как минимум рассмотрела предложение), под которыми подразумевается установление запрета на въезд в Эстонию и страны Шенгенского соглашения, проголосовали 56 депутатов. "Против" были только беспартийная Ольга Иванова и центрист Михаил Стальнухин.

Как сообщалось, Василий Пискарев возглавляет комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Алексей Пушков - председатель комиссии по информационной политике Совета федерации Федерального собрания РФ. Генерал Владимир Кулишов - первый заместитель руководителя Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) и начальник пограничной службы ФСБ. Контр-адмирал Сергей Станкевич - начальник пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России в районе Керченского пролива атаковало три корабля Военно-морских сил Украины - катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые направлялись из одесского порта в порты Бердянска и Мариуполя. В результате украинские суда были захвачены и отбуксированы в порт города Керчь. Также были захвачены в плен 24 украинских моряка.

29 ноября всех моряков этапировали в Москву, в СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина", обвинив в "незаконном пересечении государственной границы РФ".