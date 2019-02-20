В Литве сделали заявление относительно аннексии РФ Крыма

Новости мира: Литва будет стремиться к тому, чтобы международное сообщество усиливало свой ответ на грубые нарушения международного права РФ.

Литва осуждает аннексию Крыма Российской Федерацией и призывает к освобождению украинских моряков и других граждан Украины, незаконно задержанных Москвой. Об этом говорится в заявлении МИД Литвы по случаю пятой годовщины аннексии полуострова.

"Литва решительно поддерживает суверенитет Украины, независимость и территориальную целостность. Мы осуждаем текущую военную агрессию Российской Федерации против Украины, которая грубо нарушает международное право, устав Организации Объединенных Наций, положения Хельсинских соглашений и двусторонние соглашения между Украиной и Россией. Мы будем продолжать поддерживать Украину и последовательно реализовывать политику непризнания незаконной аннексии и оккупации Крыма пять лет назад", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Литва будет стремиться к тому, чтобы международное сообщество усиливало свой ответ на грубые нарушения международного права Россией в Крыму, Донецкой и Луганской областях Украины, в Керченском проливе и Азовском море. В МИД Литвы отмечают, что международные санкции и санкции ЕС против РФ должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои силы с незаконно оккупированной территории Украины.

"Одновременно мы должны реагировать на текущие попытки Российской Федерации дестабилизировать ситуацию в Украине, например, ограничение свободы судоходства в Азовском море, а также провокационные действия российских сил, которые протаранили, расстреляли и захватили корабли украинского флота и их экипажи в Черном море", - говорится в заявлении.

Литва осуждает эти действия и требует у РФ освобождения захваченных украинских моряков и других украинцев.

"Мы осуждаем эти серьезные нарушения международного права и призываем Российскую Федерацию немедленно освободить моряков и всех других граждан Украины, которых незаконно задержала, обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе, положить конец всем нарушениям прав человека, уважать основные свободы в Крыму, включая свободу СМИ, свободу мирных собраний, свободу выражения мнения, веры и религии, а также прекратить преследования крымских татар", - говорится в заявлении.

Как известно, 20 февраля 2014 года считается официальной датой начала оккупации Крыма Российской Федерацией.