В Минобороны Эстонии заявили, что "фактически готовятся к войне"

Новости мира: Судя по характеру инвестиций Эстонии в оборону – страна готовится к войне.

Характер оборонительных инвестиций Эстонии демонстрирует подготовку страны к войне. Об этом на конференции "Eesti 100Pluss Visioon" заявил руководитель отдела по инвестициям Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, передает Postimees.

"С помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне. Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства Министерства обороны и Сил обороны", - сказал чиновник, отметив при этом, что считает подобное заявление "немного некорректным" с политической точки зрения.

По оценке чиновника Минобороны, сегодня самый главный вопрос оборонных закупок — как в Эстонии с каждого инвестированного в оборону цента "выжать" как можно больше для защиты: больше припасов для обороны, оружия и средств связи.