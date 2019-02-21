В Турции произошло мощное землетрясение

Новости мира: На западном побережье Турции в районе города Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,1.

На северо-западе Турции произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает национальная служба по вопросам землетрясений и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"В 21.23 по местному времени (20.23 по Киеву - ред) были зафиксированы подземные толчки силой 5 баллов по шкале Рихтера. Новые толчки силой 3,6 балла были зафиксированы в 22.42", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, землетрясение ощущалось в Стамбуле, Бурсе, Баликесире, Чанаккале, Эдирне и прилегающих провинциях.

Обсерватория Кандилли (институт исследования землетрясений) объявила о силе землетрясения на уровне 5,5 балла.

Губернатор Стамбула сообщил, что разрушений и пострадавших на данный момент в стране нет. Представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Чанаккале (AFAD) Левент Йилмаз отметил, что 5-балльное землетрясение произошло в городе Айвачик.

Подземные толчки был зафиксированы в 18:23 по местному времени (20:23 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился в 148 км к северо-западу от города Измир, а очаг залегал на глубине около 8 км.

Землетрясение длилось всего 45 секунд, что способствовало избежанию разрушений, хотя толчки были сильными.

В некоторых районах прекращено электроснабжение, жителей призвали держаться подальше от старых или аварийных зданий.