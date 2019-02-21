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В Вене начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

В Вене начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
10:28 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: flickr.com/oscepa

Новости мира: В Вене в четверг начинает работу двухдневная 18-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В ней примут участие около 300 парламентариев, в том числе и с Украины.

Во время сессии в Конгресс-холле дворца Хофбург пройдут заседания общих комитетов, на которых будут заслушаны представители правительств стран-членов ОБСЕ и обсуждены вопросы, связанные с политическими вызовами и вызовами в области безопасности, экономикой и окружающей средой, а также с правами человека и гуманитарной сферой.

Кроме того, состоятся дебаты по таким вопросам, как ограничение прав человека во время чрезвычайных ситуаций, борьба с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, использование инструментов и механизмов ОБСЕ для урегулирования затяжных конфликтов.

На совместном заседании общих комитетов в четверг выступят председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели, действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Пройдут также отдельные заседания комитета по политическим вопросам и вопросам в области безопасности, комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам и комитета по экономическим вопросам, науки, технологии и окружающей среды.

 Завершится сессия в пятницу совместным заседанием общих комитетов.

Вопрос российской агрессии против Украины и ее последствий станет одной из главных тем зимней сессии. В частности, на заседании комитета по правам человека будет представлен доклад о гуманитарной ситуации на Донбассе, подготовленный по результатам визита делегации комитета в Украину.

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Как известно, Парламентская ассамблея ОБСЕ служит форумом для парламентской дипломатии и парламентских дискуссий, направляет своих членов с целью руководства миссиями по наблюдению за выборами и укрепляет международное сотрудничество в поддержку обязательств в области безопасности, в политической, экономической, экологической и правозащитной сферах. Кроме того, ПА разрабатывает и продвигает механизмы по предупреждению и урегулированию конфликтов, содействует развитию демократических институтов в государствах-участниках и обеспечивает транспарентность и подотчетность в ОБСЕ. На ее ежегодных сессиях формулируются широкие политические рекомендации для правительственного компонента Организации.

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ОБСЕ, Вена, Мирослав Лайчак, Парламентская ассамблея ОБСЕ.
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