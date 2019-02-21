Болгария отберет паспорта у иностранных граждан, которые не инвестируют в нее

Новости мира: В Болгарии иностранных граждан могут лишать гражданства Болгарии, если они не инвестировали в экономику страны.

Руководитель Государственного агентства национальной безопасности Димитир Георгиев заявил, что иностранных граждан могут лишать гражданства, которое они получили в Болгарии в обмен на инвестиции в случае, если будет установлено, что они не инвестировали в экономику страны.

Сообщается, что согласно результатам проверки, которая была проведена с 2013 по 2018 годы, гражданство Болгарии получили около 40 000 иностранцев. Отмечается, что среди этих граждан есть люди, которым было предоставлено гражданство в обмен на финансовые инвестиции,но за 5 лет многие из них ничего не инвестировали в экономику Болгарии. В связи со сложившейся ситуацией, правительство намерено провести соответствующие законодательные процедуры для того, чтобы лишить их болгарского гражданства.

При этом Георгиев уточнил, что таких граждан не так много, но среди них есть граждане и России, и Украины, и других стран.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии поручил провести проверку деятельности Агентства национальной безопасности. Такое решение было принято после ареста нескольких бывших руководителей агентства, обвиняемых в создании коррупционной схемы по предоставлению болгарского гражданства за деньги. По предварительной информации, "стоимость" одного болгарского паспорта составляла около 5000 евро.

Известно, что Болгария намерена прекратить позволять богатым иностранцам покупать гражданство в обмен на инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 – россиянам.