Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

Болгария отберет паспорта у иностранных граждан, которые не инвестируют в нее

Болгария отберет паспорта у иностранных граждан, которые не инвестируют в нее
12:10 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Болгарии иностранных граждан могут лишать гражданства Болгарии, если они не инвестировали в экономику страны.

Руководитель Государственного агентства национальной безопасности Димитир Георгиев заявил, что иностранных граждан могут лишать гражданства, которое они получили в Болгарии в обмен на инвестиции в случае, если будет установлено, что они не инвестировали в экономику страны.

Сообщается, что согласно результатам проверки, которая была проведена с 2013 по 2018 годы, гражданство Болгарии получили около 40 000 иностранцев. Отмечается, что среди этих граждан есть люди, которым было предоставлено гражданство в обмен на финансовые инвестиции,но за 5 лет многие из них ничего не инвестировали в экономику Болгарии. В связи со сложившейся ситуацией, правительство намерено провести соответствующие законодательные процедуры для того, чтобы лишить их болгарского гражданства.

При этом Георгиев уточнил, что таких граждан не так много, но среди них есть граждане и России, и Украины, и других стран.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии поручил провести проверку деятельности Агентства национальной безопасности. Такое решение было принято после ареста нескольких бывших руководителей агентства, обвиняемых в создании коррупционной схемы по предоставлению болгарского гражданства за деньги. По предварительной информации, "стоимость" одного болгарского паспорта составляла около 5000 евро.

Болгария может стать следующим членом еврозоны

Известно, что Болгария намерена прекратить позволять богатым иностранцам покупать гражданство в обмен на инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 – россиянам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Инвестиции, Проверка, Отмена, Гражданство Болгарии, Иностранные граждане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь