Протесты в Испании: Каталонские активисты начали жечь шины

Новости мира: В Испании жгли шины из-за суда над сторонниками независимости Каталонии.

Каталонские активисты жгли шины и попытались заблокировать автомагистрали на северо-востоке Испании в знак протеста против суда над 12 каталонскими лидерами, которые выступили за независимость региона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"В четверг каталонские активисты жгли шины и попытались заблокировать автомагистрали на северо-востоке Испании в знак протеста против суда над 12 лидерами, которые участвовали в объявлении независимости (региона - ред.) в 2017 году", - говорится в сообщении.

По данным полиции, акции протестующих повлияли на движение на 11 автомагистралях в Каталонии.

Работники правоохранительных органов добавили, что были зафиксированы только небольшие инциденты.

Отмечается, что представители Комитета обороны республики уже неоднократно проводили подобные акции после ареста каталонских лидеров.

Как сообщалось, 12 февраля Верховный суд Испании начал рассмотрение дела по существу в отношении 12 лидеров, причастных к организации незаконного референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. При этом 9 из 12 обвиняемых в попытке восстания против власти Испании грозит до 25 лет за решеткой.