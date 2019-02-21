Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Протесты в Испании: Каталонские активисты начали жечь шины

Протесты в Испании: Каталонские активисты начали жечь шины
14:40 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В Испании жгли шины из-за суда над сторонниками независимости Каталонии.

Каталонские активисты жгли шины и попытались заблокировать автомагистрали на северо-востоке Испании в знак протеста против суда над 12 каталонскими лидерами, которые выступили за независимость региона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"В четверг каталонские активисты жгли шины и попытались заблокировать автомагистрали на северо-востоке Испании в знак протеста против суда над 12 лидерами, которые участвовали в объявлении независимости (региона - ред.) в 2017 году", - говорится в сообщении.

По данным полиции, акции протестующих повлияли на движение на 11 автомагистралях в Каталонии.

 

Работники правоохранительных органов добавили, что были зафиксированы только небольшие инциденты.

"Хватит!": Французы вышли на массовые акции протеста против антисемитизма

Отмечается, что представители Комитета обороны республики уже неоднократно проводили подобные акции после ареста каталонских лидеров.

Как сообщалось, 12 февраля Верховный суд Испании начал рассмотрение дела по существу в отношении 12 лидеров, причастных к организации незаконного референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. При этом 9 из 12 обвиняемых в попытке восстания против власти Испании грозит до 25 лет за решеткой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Протесты, Каталония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь