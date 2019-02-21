Шведская школьница возглавила климатический марш в Брюсселе

Новости мира: 16-летняя шведка возглавила 7-й подряд климатический марш в столице Бельгии.

Шведская школьница Грета Тунберг присоединилась к бельгийским школьникам, которые уже седьмой четверг подряд пропускают занятия, чтобы пройти маршем по Брюсселю с целью привлечь больше внимания к борьбе с изменением климата.

Об этом пишет AP.

16-летняя Тунберг сначала заговорила о конференции Европейского Союза, предупредив взрослых об их бездействии перед глобальными климатическими угрозами. Она сказала, что молодежь вынуждена пропускать школу и протестовать, потому что взрослые не решают проблемы климата достаточно быстро.

Она рассказала на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета, что "мы бастуем школами, потому что мы выполнили свою домашнюю работу", связанную с опасностью, которая стоит перед Землей.

Тунберг стала иконой своего поколения в вопросе борьбы с изменением климата после того, как вдохновила школьников и студентов во всем мире на забастовки с целью выразить недовольство глобальным потеплением.

Демонстрация в Брюсселе в прошлый четверг собрала не менее 11 тысяч человек, ранее цифра доходила до 35 тысяч.

Протесты в Бельгии активизировались накануне национальных выборов и выборов в Европейский парламент.