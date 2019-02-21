Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Шведская школьница возглавила климатический марш в Брюсселе

Смотрите фото (4)
Шведская школьница возглавила климатический марш в Брюсселе
17:37 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: 16-летняя шведка возглавила 7-й подряд климатический марш в столице Бельгии.

Шведская школьница Грета Тунберг присоединилась к бельгийским школьникам, которые уже седьмой четверг подряд пропускают занятия, чтобы пройти маршем по Брюсселю с целью привлечь больше внимания к борьбе с изменением климата.

Об этом пишет AP.

16-летняя Тунберг сначала заговорила о конференции Европейского Союза, предупредив взрослых об их бездействии перед глобальными климатическими угрозами. Она сказала, что молодежь вынуждена пропускать школу и протестовать, потому что взрослые не решают проблемы климата достаточно быстро.

Она рассказала на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета, что "мы бастуем школами, потому что мы выполнили свою домашнюю работу", связанную с опасностью, которая стоит перед Землей.

Тунберг стала иконой своего поколения в вопросе борьбы с изменением климата после того, как вдохновила школьников и студентов во всем мире на забастовки с целью выразить недовольство глобальным потеплением.

Демонстрация в Брюсселе в прошлый четверг собрала не менее 11 тысяч человек, ранее цифра доходила до 35 тысяч.

Протесты в Бельгии активизировались накануне национальных выборов и выборов в Европейский парламент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Брюссель, Бельгия, Климатический марш, Грета Тунберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь