Шведская школьница возглавила климатический марш в Брюсселе

Шведская школьница Грета Тунберг присоединилась к бельгийским школьникам, которые уже седьмой четверг подряд пропускают занятия, чтобы пройти маршем по Брюсселю с целью привлечь больше внимания к борьбе с изменением климата.
Об этом пишет AP.
16-летняя Тунберг сначала заговорила о конференции Европейского Союза, предупредив взрослых об их бездействии перед глобальными климатическими угрозами. Она сказала, что молодежь вынуждена пропускать школу и протестовать, потому что взрослые не решают проблемы климата достаточно быстро.
Она рассказала на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета, что "мы бастуем школами, потому что мы выполнили свою домашнюю работу", связанную с опасностью, которая стоит перед Землей.
Тунберг стала иконой своего поколения в вопросе борьбы с изменением климата после того, как вдохновила школьников и студентов во всем мире на забастовки с целью выразить недовольство глобальным потеплением.
Демонстрация в Брюсселе в прошлый четверг собрала не менее 11 тысяч человек, ранее цифра доходила до 35 тысяч.
Протесты в Бельгии активизировались накануне национальных выборов и выборов в Европейский парламент.