Жан-Клод Юнкер устал от Brexit

Новости мира: Президент Еврокомиссии не очень оптимистично настроен на Brexit с соглашением.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что «устал от Brexit», пишет Politico.

Вчера, 20 февраля, Жан-Клод Юнкер проводил переговоры с Терезой Мэй, после чего заявил членам Европейского и социального комитета, что не очень оптимистично настроен относительно избежания Brexit без соглашения.

По его словам, в случае отсутствия соглашения для Великобритании и континента будут созданы «ужасные экономические и социальные последствия», поэтому все его усилия будут направлены во избежание худшего. Юнкер подчеркнул, что «не очень оптимистичен, когда дело касается Brexit».

"Каждый раз, когда в британском парламенте голосуют, у них есть большинство против чего-то, но нет большинства за что-то", - добавил он.

Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что испытывает «нечто похожее на усталость от Brexit».

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду планировал встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Брюсселе.

Дальнейшие переговоры по Brexit будут направлены на поиск возможностей выхода из сложившейся ситуации.

Премьер-министр Великобритании вернулась к переговорам с Брюсселем после того, как британский парламент отверг согласованную в ноябре сделку по Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.