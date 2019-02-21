Военные Красной Армии больше не почетные граждане города в Польше

Новости мира: Горсовет одного польского города принял решение исключить группу советских солдат из списка почетных граждан.

В польском городе Кельце решением местного горсовета из списка почетных граждан города были исключены 29 военных Красной Армии.

Как передает TVP Info, это решение на заседании городского совета было принято единогласно.

Отмечается, что в период с 1968 по 1980 год решениями муниципального совета около 29 солдат Красной Армии получили это почетное звание.

Члены городского совета от провластной партии «Право и справедливость» и беспартийный проект Свентокшиское стали инициаторами этой резолюции. Это решение ранее поддерживала и Ассоциация патриотов Кельце.

Первый заместитель председателя горсовета от «Права и справедливости» Ярослав Карись заявил, что «советская армия никогда не была освободителем» польского народа, а являлась еще одним оккупантом после фашистов. По его словам, оставлять солдат Красной Армии в списке почетных граждан города является «бестактным по отношению к жителям города», ведь среди почетных граждан было большинство солдат именно этой армии.