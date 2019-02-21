Британия не успевает подписать ряд торговых соглашений до Brexit

Новости мира: Великобритания может выйти из состава ЕС без заключения торговых соглашений с крупнейшими мировыми партнерами.

Власти Великобритании до истечения сроков Brexit 29 марта не успеют заключить соглашения о сотрудничестве с несколькими странами, не входящими в Евросоюз, сообщает 21 февраля Associated Press.

Агентство отмечает, что ранее Великобритания проводила взаимодействие с этими странами через соглашения этих стран с ЕС.

Ранее, в 2017 году глава министерства международной торговли Британии Лиам Фокс прогнозировал, что на момент выхода страны из состава ЕС, будет достигнуто соглашение с 70 странами, которые не входят в состав ЕС. По состоянию на 20 февраля подобное соглашение достигнуто лишь с несколькими странами.

В частности, крупные торговые партнеры, такие как Япония и Турция до сих пор не числятся среди стран, подписавшими соглашение с Великобританией.

Министерство внешней торговли Великобритании, согласно их сообщению в четверг, планирует заключить торговые соглашения до 29 марта или «в кратчайшие сроки после реализации Brexit».

Великобритания готовится к выходу из состава Евросоюза 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, 21 февраля президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что «устал от Brexit»