Додон заявил, что Молдове нужна Россия

Новости мира: Додон отметил, что Молдова зависит от Москвы в энергетическом и экспортном плане.

Президент Молдовы заявил в четверг, что страна нуждается в хороших отношениях с Россией на фоне неопределенности относительно будущего Европейского Союза.

Как пишет Европейская правда, в интервью Associated Press Додон отметил, что Молдова зависит от Москвы в энергетическом и экспортном плане, а также в связи с необходимостью решения замороженного конфликта в пророссийском Приднестровье.

Давая интервью накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, Додон заявил, что Молдове нужен открытый российский рынок для молдавской продукции и энергоресурсы. Кроме того, по его словам, не следует забывать о "более 500 тысячах наших граждан в России".

Не отвергая также связей с ЕС, куда сейчас поступает 70% молдавского экспорта, Додон подчеркнул неуверенность относительно будущего развития Евросоюза.

"Я не знаю, что будет с ЕС через 10-15 лет. Почему мы должны устанавливать цели и давать обещания?" - сказал он, указывая на запланированный Brexit и рост антиевропейских настроений в некоторых государствах-членах ЕС.