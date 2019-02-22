The Insider и Bellingcat опубликовали фото третьего отравителя Скрипалей

Новости мира: Расследователи из The Insider и Bellingcat опубликовали фотографию третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей - сотрудника ГРУ Дениса Сергеева.

Благодаря расследованиям, проведенным журналистами The Insider и Bellingcat удалось идентифицировать ретьего подозреваемого в отравлении Скрипалей - сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", настоящее имя которого Денис Сергеев. Также опубликовано его фото.

Сообщается, что установление личности "Федотова" заняло больше времени из-за того, что в отличие от случая с основными подозреваемыми в отравлении Скрипаля Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным ("Александром Петровым" и "Руслоном Бошировым"), власти Британии не публиковали его фотографию.

Журналистам удалось выяснить, что Денис Сергеев вырос в казахстанском городе Ушарал. как и в случае с Чепигой и Мишкиным, военное училище для Сергеева стало карьерной лестницей. В 1990 году он закончил Екатеринбургское суворовское военное училище, после продолжил военную карьеру в ВДВ. В 1999 году Сергеев участвовал в бою за высоту Ослиное Ухо в Дагестане, был ранен и представлен к государственной награде. В начале 2000-х Сергеев переехал в Москву, где поступил в Военную академию, которая проводит подготовку сотрудников военной разведки.

The Insider уже сообщал об участии Сергеева в отравлении Скрипалей, а также бизнесмена из Болгарии Емельяна Гебрева. Но это, похоже, были далеко не единственные его операции. По данным журналистов, "Федотов" был в Каталонии непосредственно перед референдумом об отделении и в Британии перед референдумом о Brexit. Однако пока подтвердить его связь с этими событиями не удалось.

Поездки Сергеева указывают на то, что он под реальным именем ездил в Петербург с человеком, чья машина также зарегистрирована по адресу штаб-квартиры ГРУ, Хорошевское шоссе 76. Причем правами на вождение этого автомобиля обладал другой ГРУшник, Владимир Моисеев (Попов), один из организаторов переворота в Черногории.

Еще один попутчик Сергеева (имя не называется) минимум 4 раза летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым (Широковым) — вторым основным участником переворота в Черногории.

Bellingcat и The Insider установили, что власти РФ начали уничтожать следы существования "Федотова". Те данные о нем, которые удалось получить еще в октябре, через пару месяцев уже исчезли из российских баз данных, включительно из паспортной базы, базы ГИБДД, базы пересечения границы и других.

The Insider и Bellingcat также удалось получить списки пассажиров рейсов, вылетавших в Лондон 2 марта 2018 года, и подтвердить, что "Федотов" прилетел в столицу Британии за несколько часов до Петрова и Боширова. Только вот на обратный рейс он не сел. Из того же списка пассажиров удалось узнать и дату рождения, хотя она, как и имя, могла быть вымышленной.

The Insider и Bellingcat попытались обнаружить человека с похожими данными и зарегистрированного по одному из адресов, связанных с ГРУ. После множества различных комбинаций удалось найти "подозреваемого": по адресу ул. Народного Ополчения, 50 (Военная академия ВС РФ, также известная как "Консерватория ГРУ") был прописан человек с той же датой рождения — Денис Вячеславович Сергеев.

Однако без фотографии установить, являются ли Федотов и Сергеев одним и тем же человеком,непросто. А все данные с фотографиями (копии паспортов и водительских удостоверений) были удалены из российских баз данных.

Также журналистам удалось найти кадры с Сергеевым в документальном фильме про бой за высоту Ослиное Ухо. На первый взгляд на документальном видео и на фотографии разные люди. Изначально расследователи сочли, что пошли по ложному следу. Однако профессиональная экспертиза установила, что коэффициент совпадения между фото — 78%, при необходимых 70% для одного и того же человека.

Напомним, 5 марта 2018 г. бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.