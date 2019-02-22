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Пятница, 22.02.2019
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Англиканская церковь признала ЛГБТ

Англиканская церковь признала ЛГБТ
17:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Википедия

Новости мира: Англиканская церковь отменяет обязательные воскресные службы и признает ЛГБТ.

Еженедельная воскресная служба больше не будет обязательной для церквей после того, как правящий орган Англиканской церкви принял решение изменить 400-летний закон. Также вводятся 6 "пастырских принципов", направленных на улучшение общения с ЛГБТ сообществами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Генеральный Синод проголосовал за прекращение действия закона 1603 года, который требовал от священников проводить воскресную службу в каждой церкви, за которой они следили.

Епископ Виллесденский, который предложил изменение, назвал этот закон "устаревшим".

Генеральный синод церкви также ввел шесть "пастырских принципов" для улучшения общения с ЛГБТ сообществом.

Падение посещаемости церквей за последние десятилетия привели к тому, что некоторые священники присматривали за 20 сельскими церквями.

Раньше сельскому священнику приходилось просить у епископа разрешения не проводить воскресную службу в каждой церкви.

Изменение закона отражает текущую практику священников, которые следят за несколькими церквями.

На заседании Генерального синода в четверг, 21 февраля, был опубликован документ, в котором изложены шесть принципов, которые помогут улучшить отношение к ЛГБТ-людям.

Он сказал, что Церковь поняла, что нуждается в приеме и обращении с людьми ЛГБТИ+ .

"Пастырские принципы" направлены на то, чтобы побудить церкви воспринимать "разницу как подарок, а не проблему" и развивать "доверие" и "щедрость".

Принципы побуждают людей признавать свои предрассудки, делать церковь желанным местом, вести богословские дискуссии с уважением, "изгонять" страх, проявлять вежливость и доброту ко всем и отказываться от использования власти над другими.

В документе добавлено, что принятие шести принципов "может преобразовать церковь", но "потребует изменения культуры с точки зрения качества наших отношений".

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ЛГБТ, Англиканская церковь, Воскресная служба, Епископ Виллесденский.
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