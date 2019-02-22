Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Миграционные распри: Орбан сравнил Брюссель с Советским Союзом

Миграционные распри: Орбан сравнил Брюссель с Советским Союзом
17:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Орбан раскритиковал Брюссель, напомнив о советской цензуре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику Брюсселя, который недоволен новой антиевропейской кампанией Будапешта, напомнив о притеснениях свободы слова в советские времена.

Об этом сообщает Politico.

Орбан обвинил элиты в Брюсселе в том, что они не привыкли к критике, вспомнив о временах Габсбургской монархии. Он заявил, что "невозможно начать кампанию, словно мы в конце XIX века, во времена Франца Иосифа, и говорить, что все действительно очень хорошо, что я доволен всем, в то время как одна из крупнейших экономик мира покидает Европейский Союз, а миллионы мигрантов попали в Европейский Союз ".

"Кто-то должен нести ответственность за это, а правда заключается в том, что ответственность лежит на лидерах европейских институтов", - сказал Орбан, добавив, что "говорить о том, какова ситуация, было невозможно в советские времена". "А ситуация плохая", - добавил он.

Грядет массовая депортация: Дания ужесточила миграционное законодательство

Орбан утверждает, что все, кто принимает решения в ЕС, хотят увеличить миграцию, а миграция означает, "что Европа больше не будет принадлежать европейцам".

На вопрос об ожидаемой встреча ЕНП на следующей неделе Орбан ответил, что Венгрия готова спорить относительно пунктов своей кампании. При этом он не коснулся вопроса о членстве своей партии в ЕНП.

Напомним, венгерское правительство начало новую кампанию, которая обвиняет Юнкера и филантропа Джорджа Сороса в желании "заполнить Венгрию мигрантами". Правительство премьер-министра Виктора Орбана выставило плакаты, которые утверждают, что лидеры ЕС выполняют инструкции Сороса. На плакатах изображен президент Еврокомиссии.

Юнкер в ответ заявил, что партия "Фидес" Орбана должна покинуть ряды Европейской народной партии. Следующая встреча группы ЕНП, к которой принадлежит "Фидес", состоится 6 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, ЕС, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Миграционная политика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
СМИ: Россия хотела подкупить Сальвини
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь