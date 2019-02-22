Миграционные распри: Орбан сравнил Брюссель с Советским Союзом

Новости мира: Орбан раскритиковал Брюссель, напомнив о советской цензуре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику Брюсселя, который недоволен новой антиевропейской кампанией Будапешта, напомнив о притеснениях свободы слова в советские времена.

Об этом сообщает Politico.

Орбан обвинил элиты в Брюсселе в том, что они не привыкли к критике, вспомнив о временах Габсбургской монархии. Он заявил, что "невозможно начать кампанию, словно мы в конце XIX века, во времена Франца Иосифа, и говорить, что все действительно очень хорошо, что я доволен всем, в то время как одна из крупнейших экономик мира покидает Европейский Союз, а миллионы мигрантов попали в Европейский Союз ".

"Кто-то должен нести ответственность за это, а правда заключается в том, что ответственность лежит на лидерах европейских институтов", - сказал Орбан, добавив, что "говорить о том, какова ситуация, было невозможно в советские времена". "А ситуация плохая", - добавил он.

Орбан утверждает, что все, кто принимает решения в ЕС, хотят увеличить миграцию, а миграция означает, "что Европа больше не будет принадлежать европейцам".

На вопрос об ожидаемой встреча ЕНП на следующей неделе Орбан ответил, что Венгрия готова спорить относительно пунктов своей кампании. При этом он не коснулся вопроса о членстве своей партии в ЕНП.

Напомним, венгерское правительство начало новую кампанию, которая обвиняет Юнкера и филантропа Джорджа Сороса в желании "заполнить Венгрию мигрантами". Правительство премьер-министра Виктора Орбана выставило плакаты, которые утверждают, что лидеры ЕС выполняют инструкции Сороса. На плакатах изображен президент Еврокомиссии.

Юнкер в ответ заявил, что партия "Фидес" Орбана должна покинуть ряды Европейской народной партии. Следующая встреча группы ЕНП, к которой принадлежит "Фидес", состоится 6 марта.