Медбрат в Нидерландах вероятно убивал пациентов

Новости мира: В Нидерландах медбрата подозревают в убийстве четырех пациентов.

22-летнего медика из Роттердама, который работал в домах для престарелых, судят за убийство по меньшей мере четырех человек.

Как сообщает NOS со ссылкой на заявление прокурора в суде, следствие установило, что он вводил своим подопечным большие дозы инсулина.

“Медбрату из Роттердама, который подозревается в том, что делал смертельные инъекции инсулина в домах для престарелых, инкриминируется одиннадцать случаев. Он обвиняется в четырех убийствах, в других случаях подозревается в покушениях на убийство”, - говорится в сообщении.

В конце 2017 года врачи обнаружили высокую дозу инсулина в крови одного из пациентов. Тогда эксперты указали на недостатки в кадровой политике домов для престарелых. По данным проверки, уже приняты меры по устранению большинства недостатков.