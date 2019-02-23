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В Швеции похитителю королевских драгоценностей вынесли приговор

В Швеции похитителю королевских драгоценностей вынесли приговор
10:24 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Суд Швеции приговорил 22-летнего парня, которого задержали по подозрению в краже ценных королевских регалий, к 4 с половиной годам тюремного заключения.

В Швеции суд приговорил 22-летнего мужчину, который похитил ценные королевские регалии к 4,5 годам тюремного заключения. Сообщается, что в подстокгольмськом кафедральном соборе в Стренгнес летом прошлого года были похищены королевские клейноды. Исчезли исторические символы власти короля Карла IX Ваза и королевы Кристины - две короны и государство (символ власти монарха). Предметы были найдены 5 февраля 2018 года: неизвестный подбросил их в мусорный контейнер в пригороде Стокгольма. По предварительной информации, стоимость краденных драгоценностей может составлять 65 млн крон ($7,2 миллиона).

По словам очевидцев, двое мужчин выбежали из собора, который был открыт для публики и устраивал ярмарку. Позже их видели, когда они садились в моторную лодку на озере Маларен, после этого их следы исчезли. 

Через некоторое время правоохранителям удалось задержать 22-летнего подозреваемого с помощью следов ДНК с места преступления. Также отмечается, что полиция задержала и второго подозреваемого, но ему на данный момоент не предъявили обвинений.

Сообщается. что прокуратура Швеции  требовала заключить вора на 6 лет, так как это максимальный срок лишения свободы за подобное преступление. Однако суд решил, что кража произошла при обстоятельствах, которые не требуют усиленного наказания, из-за того, что осужденный похитил драгоценности без использования грубых инструментов, а также не повредил сами регалии. Кроме этого, осужденный должен уплатить штраф.

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Швеция, Приговор, Драгоценности, Кража, Подозреваемый, Королевские регалии.
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