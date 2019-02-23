Жуткое ДТП с автобусом в Риге унесло жизни двух человек

Утром 23 февраля в Риге столкнулись рейсовый автобус Rīgas Satiksme и легковой автомобиль VW.
Об этом сообщает портал Delfi.
В аварии погибли два человека, несколько человек получили травмы. На место ДТП прибыли оперативные службы.
Пресс-секретарь муниципального транспортного предприятия Rīgas Satiksme Виктор Закис подтвердил, что в аварию попал автобус 3-го маршрута. От имени предприятия он выразил соболезнования близким погибших, а также пообещал, что на предприятии будет проведена внутренняя проверка обстоятельств аварии, и оперативные службы будут иметь всю необходимую информацию.
Закис добавил, что среди пострадавших в аварии есть и водитель автобуса.
Сразу после ДТП движение транспорта на шоссе, где произошла авария, было блокировано в обоих направлениях.