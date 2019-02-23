"Желтые жилеты" во Франции собрались на 15-ю акцию протестов (Фото)

Новости мира: "Желтые жилеты" вновь собрались на мирные акции протестов, которые, вероятно, завершатся потасовкой с полицией.

Сегодня, 23 февраля, по всей Франции возобновились акции протестов «желтых жилетов», которые традиционно сопровождаются насильственными действиями и стычками между протестующими и полицией с повреждением имущества городов.

В прошлую субботу завершилась 14-я волна протестов, затронувшая 41,5 тыс. митингующих по всей Франции, когда как в первый уикэнд протестов насчитывалось 282 тыс. человек.

На сегодня в Париже планируются 5 акций протестов «желтых жилетов», среди которых — 3 в форме демонстраций.

Уже сейчас у Триумфальной арки собрались сотни людей, которые запланировали марш через богатые кварталы Парижа с целью еще раз подчеркнуть, кому выгодна текущая политика правительства. Организаторы призывают к мирным акциям протеста. Помимо Парижа «желтые жилеты» запланировали выступления в Бордо, Тулузе и других городах Франции. Ожидаются стычки с местной полицией.

На прошлых выходных в центре Лондона состоялся марш протеста так называемых желтых жилетов в поддержку Brexit.