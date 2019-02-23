Массовое отравление алкоголем в Индии: 131 погибший

Новости мира: Как отмечается, инцидент произошел в районе чайной плантации Халмира, образцы алкоголя были отправлены на анализ в лабораторию полиции.

В результате отравления фальсифицированными спиртными напитками в индийском штате Ассам погиб 131 человек.

Об этом информирует портал The Quint со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере 131 человек погиб после употребления некачественного алкоголя в штате Ассам", - сообщили в полиции.

Из-за роста количества погибших правительство штата Ассам в субботу запретило производство "lali gur" - вещества, используемого для изготовления незаконного спиртного напитка.

Правительство ранее дало разрешение на эту жидкость, поскольку она использовалась для кормления коров, но люди со временем стали использовать ее для производства незаконного спиртного.