Массовое отравление алкоголем в Индии: 131 погибший

В результате отравления фальсифицированными спиртными напитками в индийском штате Ассам погиб 131 человек.
Об этом информирует портал The Quint со ссылкой на местную полицию.
"По меньшей мере 131 человек погиб после употребления некачественного алкоголя в штате Ассам", - сообщили в полиции.
Из-за роста количества погибших правительство штата Ассам в субботу запретило производство "lali gur" - вещества, используемого для изготовления незаконного спиртного напитка.
Правительство ранее дало разрешение на эту жидкость, поскольку она использовалась для кормления коров, но люди со временем стали использовать ее для производства незаконного спиртного.